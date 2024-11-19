Врачи дали несколько советов для здоровья кишечника

Гастроэнтеролог Уорвелл посоветовал не пытаться успокоить изжогу алкоголем

Гастроэнтерологи Саймон Смейл и Питер Уорвелл, а также диетолог Люси Джонс дали несколько советов для здоровья кишечника. Свои рекомендации они озвучили в беседе с Daily Mail.

По словам экспертов, молодые люди стали чаще жаловаться на вздутие, запоры, боли в животе и изжогу, а также болеть раком кишечника. Врачи объяснили это изменениями в рационе современного человека: сегодня в нем присутствует много красного мяса, копченостей и обработанных продуктов. Чтобы сохранить здоровье кишечника, специалисты посоветовали перестать налегать на вредную и обработанную пищу и начать придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.

Также, по словам Уорвелла, не стоит пытаться успокоить желудок при помощи алкоголя. «Вопреки распространенному мифу, бренди или херес не успокоят желудок, они могут лишь снять тревожность», — подчеркнул он. Врач уточнил, что в больших количествах алкоголь может спровоцировать диарею. Смейл добавил, что алкоголь повреждает слизистую оболочку кишечника и расслабляет пищеводный клапан, повышая риск кислотного рефлюкса.

Спровоцировать расстройство пищеварения может и злоупотребление кофе, чаем и газированными напитками. Смейл заявил, что больше трех напитков с кофеином в день усиливают перистальтику кишечника и повышают вероятность диареи, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника. Газировка же провоцирует обострение рефлюкса и вздутие живота, добавил гастроэнтеролог.

В свою очередь, диетолог Люси Джонс предупредила, что привычка быстро есть или перекусывать на ходу грозит вздутием живота. Она призвала тщательно пережевывать пищу, делая небольшие паузы, чтобы избежать этой проблемы.

Ранее врач-онколог Елена Смирнова заявила, что вечерний прием пищи влияет на самочувствие человека и работу его кишечника утром. Для поддержания здоровья ЖКТ она посоветовала россиянам есть на ужин ферментированные продукты, например йогурт, кефир или квашеную капусту.