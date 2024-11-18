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20:40, 18 ноября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали есть на ужин несколько продуктов для хорошей работы кишечника утром

Врач Смирнова: улучшить работу кишечника утром поможет съеденный вечером йогурт
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог Елена Смирнова заявила, что вечерний прием пищи влияет на самочувствие человека и работу его кишечника утром. В беседе с МК.RU она посоветовала россиянам несколько продуктов, которые можно есть на ужин.

Прежде всего Смирнова рекомендовала включить в вечернее меню ферментированные продукты, например, квашеную капусту, йогурт или кефир. Они хорошо поддерживают здоровье микрофлоры и помогут улучшить пищеварение утром.

Еще один совет врача — выбирать на ужин овощные салаты и нежирные источники белка (курицу или рыбу), приготовленные на гриле. Также, по ее словам, вечером важно пить достаточное количество воды, так как обезвоживание может усугубить проблемы с кишечником.

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При этом, как отметила Смирнова, чтобы желудочно-кишечный тракт утром работал нормально, вечером стоит отказаться от тяжелой и жирной пищи, жареного и сладостей. Кроме того, на ужин не стоит есть макароны или хлеб, так как они могут спровоцировать чувство тяжести, подытожила врач.

Ранее кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов предостерег от употребления кофе с алкоголем. Он назвал заблуждением мнение о том, что кофеин снижает вред от спиртного.

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