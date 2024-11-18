Россиян предостерегли от кофе с алкоголем

Эксперт Морунов: употребление кофе с алкоголем может привести к проблемам с ЖКТ

Сочетание кофе и алкоголя не снижает вред от спиртного, развеял популярный миф кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов. От употребления алкоголя с кофе он предостерег россиян в беседе с агентством «Москва».

По словам эксперта, действительно есть исследования, показывающие, что прием кофеина с алкоголем может снижать выброс гормона дофамина, вызывающего эйфорию от употребления алкоголя. «Данные исследования проводились на биохимическом уровне с использованием животных и имеют чисто академический интерес. Оба вещества являются психоактивными, поэтому их бесконтрольное употребление ведет к отрицательным последствиям, например к развитию психической зависимости», — предупредил специалист.

Морунов указал на то, что употребление кофе с алкоголем может привести к крайне негативным последствиям: проблемам с сердцем, ЖКТ, нервной системой и психическими заболеваниями. Таким образом, с медицинской точки зрения, утверждение, что кофеин предотвращает алкоголизм, ошибочно, заключил он.

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