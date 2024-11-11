Нарколог посоветовал продукты для борьбы с осенней хандрой

Психиатр-нарколог Исаев: от осенней хандры помогут лосось и брокколи

Осенняя хандра проявляется в снижении настроения, ухудшении работоспособности и упадке сил, рассказал врач психиатр-нарколог Руслан Исаев. В беседе с aif.ru он посоветовал продукты для борьбы с осенней хандрой.

По его словам, это состояние возникает из-за сокращения светового дня. «Свет, как мы знаем, взаимодействуя с меланоцитами кожи участвует в выработке нейромедиатора настроения — серотонина. Поэтому взаимосвязь прямая, можно проверить присутствие витамина D в организме и восполнить витамином дефицит серотонинового провала», — объяснил врач.

Чтобы побороть осеннюю хандру, он порекомендовал соблюдать режим дня, вести активный образ жизни, быть на связи с близкими и сбалансированно питаться. Он рекомендовал включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами B и D: лосось, морепродукты, брокколи, цветную капусту, грецкие орехи и фасоль.

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