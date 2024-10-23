Кардиолог предупредила о коварном последствии недосыпа

Кардиолог Золотарева: недостаток сна увеличивает риск развития атеросклероза

Недостаток сна грозит развитием опасных заболеваний, предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарева. О коварном последствии недосыпа она рассказала в беседе с Life.

По словам Золотаревой, медленные стадии сна обеспечивают восстановление физических ресурсов организма, секрецию гормонов, расслабление мускулатуры, замедление сердечного ритма и снижение артериального давления. Кроме того, в это время мозг обрабатывает полученную за день информацию и формирует долговременную память.

При недосыпе нарушаются обмен веществ и эндокринные функции, что приводит к повышению артериального давления и увеличению уровня цитокинов, способствующих воспалению, рассказала врач. Кардиолог добавила, что недосып увеличивает риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, а также нарушения выработки гормонов грелина и лептина, ведущего к проблемам с обменом глюкозы и повышает риск метаболического синдрома.

Золотарева также обратила внимание на то, что недостаток сна может возникать из-за сонного апноэ: храп с остановками дыхания делает отдых прерывистым и некачественным. «Во время каждой остановки дыхания происходит мощный выброс адреналина, что приводит к ряду заболеваний, таких как артериальная гипертензия. Возможно развитие мерцательной аритмии или учащение ее приступов, развитие инфарктов и инсультов», — перечислила врач.

Чтобы улучшить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, кардиолог предложила избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение, завершать последний прием пищи за 2-2,5 часа до сна, отказаться от просмотра новостей и ограничить использование гаджетов за два часа до сна. Также Золотарева порекомендовала поддерживать прохладу в комнате, использовать увлажнитель воздуха осенью и зимой и при наличии хронических проблем со сном регулярно проходить осмотр у кардиолога.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна стоит соблюдать по вечерам несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.