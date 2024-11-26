Обвиняемый в получении 12 миллионов рублей уехал на СВО

Суд приостановил дело о взятке в 12 млн рублей экс-дорожника с Урала Данилова

Октябрьский суд Екатеринбурга приостановил рассмотрение уголовного дела бывшего начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, обвиняемого в получении взятки на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Подсудимый подписал контракт с Минобороны России и уехал на специальную военную операцию (СВО).

Данилов был задержан в 2023 году. По версии следствия, он брал взятки за покровительство дорожным компаниями. Он также дал показания на бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова, которому вменяется получение вознаграждения в четыре миллиона рублей. Старков тоже собирался отправиться в зону СВО и даже предоставил прошение от командира воинской части, но суд ему отказал.

Оба фигуранта уголовных дел признали вину в коррупции.