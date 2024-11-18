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09:37, 18 ноября 2024Россия

Бывшего российского министра решили отправить на СВО после приговора

Бывшего свердловского министра Старкова решили отправить на СВО после приговора
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Василий Старков (в центре)

Василий Старков (в центре). Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Бывшего министра транспорта в Свердловской области Василия Старкова решили отправить на специальную военную операцию (СВО) после приговора суда, передает Ura.ru.

Источник издания, знакомый с ситуацией, напомнил, что российского чиновника задержали по делу о взятке.

«Есть понимание, что Старков поедет на СВО, как только суд огласит решение. Такие специалисты там нужны», — отметил собеседник.

Адвокат Старкова пока ситуацию не комментировал.

Василий Старков руководил свердловским Минтрансом с 2016-го по ноябрь 2023 года. В отставку он ушел внезапно — и сразу поехал на прифронтовую территорию. Экс-министра задержали в июле, он сам прибыл к следователям, узнав, что за ним в зону боевых действий направили оперативников.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области освободили из-под ареста чиновника Якова Сандакова, который обвинен во взятках, ради участия в спецоперации.

ЖЗЛ
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