Бывшего российского министра решили отправить на СВО после приговора

Бывшего свердловского министра Старкова решили отправить на СВО после приговора

Бывшего министра транспорта в Свердловской области Василия Старкова решили отправить на специальную военную операцию (СВО) после приговора суда, передает Ura.ru.

Источник издания, знакомый с ситуацией, напомнил, что российского чиновника задержали по делу о взятке.

«Есть понимание, что Старков поедет на СВО, как только суд огласит решение. Такие специалисты там нужны», — отметил собеседник.

Адвокат Старкова пока ситуацию не комментировал.

Василий Старков руководил свердловским Минтрансом с 2016-го по ноябрь 2023 года. В отставку он ушел внезапно — и сразу поехал на прифронтовую территорию. Экс-министра задержали в июле, он сам прибыл к следователям, узнав, что за ним в зону боевых действий направили оперативников.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области освободили из-под ареста чиновника Якова Сандакова, который обвинен во взятках, ради участия в спецоперации.