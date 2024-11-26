Опубликованы новые подробности о разорванной свиньями в загоне российской школьнице

СК: на разорванную свиньями в Красноярском крае школьницу сначала напал бык

На школьницу, которую в Красноярском крае разорвали свиньи в загоне, сначала напал бык. О новых обстоятельствах в деле сообщило управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

«Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заключению судмедэксперта, пострадавшей не удалось выжить из-за кровопотери, которая возникла в результате повреждения бедренной артерии. В ходе расследования уголовного дела следователи выполняют все действия, необходимые для установления обстоятельств случившегося.

О происшествии со школьницей в селе Ушканка Красноярского края стало известно в понедельник, 25 ноября. 17-летнюю девушку, как тогда сообщалось, нашли двумя днями ранее без признаков жизни в загоне для свиней — это случилось, когда ее родители уехали в Красноярск. Впоследствии появились данные, что девочку сначала сбила с ног агрессивная и злая свиноматка.

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