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22:44, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Белоруссии высказались о применении «Орешника» Россией

Генштаб ВС Белоруссии: применение «Орешника» показало, что с РФ шутить не надо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Применение РФ ракеты «Орешник» показывает, что с Москвой шутить не надо, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Павел Муравейко в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам, «это не предупредительный выстрел в воздух». «Это жест доброй воли и показ того, что не надо шутить с Россией», — подчеркнул он. По словам министра, за последние годы российский оборонный комплекс сделал гигантские шаги вперед.

«Демонстрация "Орешника" — всего лишь маленький показ своих возможностей, причем они были показаны в обычном снаряжении, без использования специфических элементов», — подчеркнул он.

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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