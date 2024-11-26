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10:51, 26 ноября 2024Культура

Оскароносная актриса появится в новом фильме Нолана

Variety: актриса Шарлиз Терон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Южноафриканская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон сыграет в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. Об этом пишет Variety.

Артистка присоединится к касту, в который уже вошли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Лупита Нионго и Роберт Паттинсон.

Подробности сюжета ленты держатся в секрете. Источники издания подчеркнули, что все опубликованные синопсисы и слухи не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что звезда «Сумерек» появится в новом фильме Кристофера Нолана.

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