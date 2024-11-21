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10:50, 21 ноября 2024Культура

Звезда «Сумерек» появится в новом фильме Нолана

Deadline: актер Роберт Паттинсон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

38-летний британский актер, звезда киносаги «Сумерки» Роберт Паттинсон сыграет в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. Об этом пишет Deadline.

Премьера фильма, название которого не раскрывается, должна состояться 17 июля 2026 года. Отмечается, что эта дата совпадает с датой выхода других фильмов кинематографиста.

Ожидается, что съемки проекта начнутся в начале 2025 года, однако источники сообщают, что опубликованные на сегодняшний день описания фильма не соответствуют действительности, а подробности держатся в секрете.

Ранее стал известен исполнитель главной роли в новом фильме Кристофера Нолана.

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