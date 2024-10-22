Стал известен исполнитель главной роли в новом фильме Нолана

Главную роль в новом фильме режиссера Кристофера Нолана сыграет звезда «Человека-паука» Том Холланд. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет безымянного проекта пока держится в тайне, однако известно, что действие происходит не в наши дни.
Съемки начнутся в следующем году, когда Холланд будет занят сразу на трех крупных проектах: помимо ленты Нолана, он сыграет главные роли в «Человеке-пауке 4» и новых «Мстителях».
Ранее стали известны подробности нового проекта, над которым работает Кристофер Нолан после успеха оскароносного «Оппенгеймера».