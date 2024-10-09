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15:00, 9 октября 2024Культура

Стали известны подробности нового фильма Нолана

Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в 2026, главную роль исполнит Мэтт Дэймон

Фото: Romuald Meigneux / Globallookpress.com

Режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над новым проектом. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, съемки картины начнутся уже зимой 2025 года, а на экраны фильм выйдет 17 июля 2026. Главной звездой пока еще безымянного проекта станет актер Мэтт Дэймон, с которым Нолан работал на съемках фильмов «Интерстеллар» и «Оппенгеймер».

Детали сюжета и даже примерная тематика фильма не раскрываются, но сам постановщик несколько раз заявлял о желании снять настоящее и правдивое кино о войне. Некоторые инсайдеры считают, что это стало бы логичным завершением негласной серии исторических проектов Кристофера, среди которых «Дюнкерк» и тот же «Оппенгеймер».

Ранее сообщалось, что Нолан повлиял на съемки фильма Тодда Филлипса «Джокер» и даже заставил переписать сценарий.

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      Андрей Шеньшаков
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