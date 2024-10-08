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17:28, 8 октября 2024Культура

Кристофер Нолан вмешался в съемки «Джокера» и изменил концовку

Кристофер Нолан заставил переписать концовку «Джокера» из-за Хита Леджера

Фото: Michael Baker / Globallookpress.com

Режиссер «Темного рыцаря» Кристофер Нолан вмешался в съемки фильма «Джокер» Тодда Филлипса и заставил коллегу переписать концовку. Об этом сообщает портал Collider.

По информации источника, изначально Артур Флек в исполнении Хоакина Феникса должен был вырезать улыбку на своем лице ножом в окружении толпы. Однако Нолан потребовал изменить этот сюжетный ход из уважения к Хиту Леджеру и его образу Джокера.

В итоге во второй части «Джокера» другой эпизодический персонаж все-таки вырезал на своем лице кровавую гримасу.

Ранее стало известно, что «Джокер: Безумие на двоих» стартовал с провальным рейтингом у критиков и зрителей.

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      Андрей Шеньшаков
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