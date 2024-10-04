«Джокер 2» стартовал в прокате с провальным рейтингом

«Джокер 2» получил первые оценки зрителей, рейтинг фильма упал ниже 40 процентов

Сиквел картины «Джокер» Тодда Филлипса стартовал в прокате с провальным рейтингом на агрегаторе Rotten Tomatoes.

На данный момент рейтинг картины «Джокер 2: Безумие на двоих» остановился на отметке 39 процентов, причем зрительская оценка составляет 37 процентов «свежести» (так называется показатель на сайте Rotten Tomatoes).

По мнению первых зрителей, фильм получился пустым и скучным, необычный прием с жанром мюзикла не помогает сохранить атмосферу, а сильные актерские перформансы Леди Гаги и Хоакина Феникса являются лишь ложкой меда в бочке дегтя.

Ранее стало известно, что исполнитель главной роли Хоакин Феникс постоянно заставлял переписывать сценарий «Джокера 2».