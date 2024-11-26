Ozon решил «переехать» с Кипра в Россию

Акционеры Ozon 27 декабря обсудят редомициляцию с Кипра в Россию

Маркетплейс Ozon вынес вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на голосование акционеров 27 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что на собрании акционеров обсудят регистрацию Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области — в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что последние два с половиной года Ozon тщательно анализировал различные варианты по обеспечению устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе в текущих геополитических, регуляторных и экономических условиях.

Ранее журнал Forbes включил Ozon в тройку самых убыточных российских компаний. По итогам 2023 года чистый убыток маркетплейса по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 42,7 миллиарда рублей.