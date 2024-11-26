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04:53, 26 ноября 2024Экономика

Ozon решил «переехать» с Кипра в Россию

Акционеры Ozon 27 декабря обсудят редомициляцию с Кипра в Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Маркетплейс Ozon вынес вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на голосование акционеров 27 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что на собрании акционеров обсудят регистрацию Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области — в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что последние два с половиной года Ozon тщательно анализировал различные варианты по обеспечению устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе в текущих геополитических, регуляторных и экономических условиях.

Ранее журнал Forbes включил Ozon в тройку самых убыточных российских компаний. По итогам 2023 года чистый убыток маркетплейса по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 42,7 миллиарда рублей.

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