Парламент Грузии утвердил дату проведения выборов президента

Парламент Грузии назначил проведение президентских выборов на 14 декабря

Парламент Грузии утвердил дату проведения президентских выборов в республике, они пройдут 14 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято большинством голосов парламентариев. Президент, как сообщает агентство, будет избираться коллегией выборщиков из 300 человек, половина из которых является депутатами парламента, вторая — делегаты из регионов Грузии.

Ранее нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести в стране новые парламентские выборы. Результаты выборов, прошедших в республике в октябре, она признавать отказалась.

Против результатов парламентских выборов в республике ранее в Тбилиси представители оппозиции устроили шествие. Они планировали дойти до здания парламента страны.