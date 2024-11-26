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15:49, 26 ноября 2024Экономика

Петербуржцы оказались заперты в машинах посреди озера кипятка

В Петербурге 3 человека оказались заперты в авто после прорыва трубы с кипятком
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

В одном из дворов Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой. В итоге три человека оказались заперты в машинах посреди озера кипятка, сообщает портал 78.ru в своем Telegram-канале.

Коммунальная авария случилась в ночь на вторник, 26 ноября. Напротив дома №50 на улице Маршала Захарова прорвало трубу водоснабжения, и окрестности заволокло паром. У жильцов перекрыли горячую воду и отключили отопление.

По словам очевидцев, это уже вторая авария за последние 10 дней. «Мы за прошлую еще не получили никаких объяснений — что сутки не было ни отопления, ни горячей воды. Сейчас никто тоже не оповещает, на сколько будет отключено. Это притом что еще морозов нет», — пожаловался один из жителей дома.

По данным портала, пострадали три человека, которые выбирались из оказавшихся посреди кипятка автомобилей — их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами.

Ранее в Елизово Камчатского края жилой дом погряз в кипящих нечистотах. Коммунальная авария произошла в многоквартирном доме на улице Инженерной. Здание не подключено к центральной канализации, вследствие чего требуется регулярно откачивать септики. С уходом управляющей компании следить за стоками оказалось некому, и подвал затопило.

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