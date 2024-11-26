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15:09, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик описал Нью-Йорк словами «очень много сумасшедших»

Комик Дмитрий Коваль рассказал, что в Нью-Йорке много сумасшедших
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andreas Niendorf / Unsplash

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль посетил Нью-Йорк и описал город словами «очень много сумасшедших». Подробностями он поделился в выпуске подкаста «Авторитет Мысли», доступном на YouTube.

«Из-за того, что мы дети, выросшие на американской культуре, это настолько идеализированное место, и я всю жизнь мечтал оказаться в Нью-Йорке, но я разбился об реальность постковидной Америки. (...) Там очень много сумасшедших», — заявил Коваль.

Комик рассказал, как несколько раз встречал одного и того же человека, который стоял напротив люка в боевой стойке и кричал на него. «Просто он кричит на люк, и люди не замечают его», — отметил он. Кроме того, юморист назвал город очень грязным и неприятно пахнущим. «Воняет человеческими выделениями просто невероятно», — заключил он.

Ранее Коваль назвал Нью-Йорк самым большим разочарованием в его жизни. Коваль счел омерзительной еду в ресторанах. Он объяснил, что блюда пережаривают, кроме того, в еду добавляют много растительного масла.

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