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19:22, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Посещавший Украину после 2014 года блогер раскрыл отношение местных к русскому языку

Блогер Третьяков заявил, что во Львове спокойно реагировали на русский язык
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков, побывавший на Украине после 2014 года, раскрыл отношение местных жителей к русскому языку. Подробностями он поделился в выпуске подкаста Mash Room, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер рассказал, что посетил многие украинские города, в том числе Львов. «Там вообще никто по-русски не говорит. Не принципиально, они в принципе не говорят по-русски, очень плохо многие», — отметил Третьяков. По его словам, на русском с ним общались только в отелях и ресторанах. На улицах же он не слышал русскую речь.

Третьяков подчеркнул, что при этом жители города спокойно реагировали на то, что он говорил на русском языке. «Но мне сказали, куда лучше не ходить», — уточнил он.

Ранее известная российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко), родившаяся и выросшая в Донбассе, рассказала, что знает украинский язык. Она уточнила, что учила его в школе.

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