Появились новые подробности по делу разорванной свиньями российской школьницы

СК: по делу разорванной свиньями красноярской школьницы задержали ее соседа

В Красноярском крае суд задержали 40-летнего мужчину за причинение телесных повреждений 17-летней девушке, которую разорвали свиньи в загоне. О новых обстоятельствах в деле «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Подозреваемого доставили в следственный отдел. Дело, возбужденное по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, будет переквалифицироваться на другую статью.

Как уточнил источник «Ленте.ру», мужчина конфликтовал с соседями — родителями пострадавшей. Он узнал, что они уехали и решил уничтожить их скот. Россиянин проник в сарай, но увидел там девушку. Тогда он ударил ее по голове и сбежал. Потепревшая потеряла сознание и упала в загон со свиньями.

О происшествии со школьницей в селе Ушканка Красноярского края стало известно в понедельник, 25 ноября. 17-летнюю девушку, как тогда сообщалось, нашли двумя днями ранее без признаков жизни в загоне для свиней — это случилось, когда ее родители уехали в Красноярск. Впоследствии появились данные, что девочку сначала сбила с ног агрессивная и злая свиноматка.

