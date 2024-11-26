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06:23, 26 ноября 2024Россия

ПВО сбила четыре беспилотника в российском регионе

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила четыре украинских БПЛА в Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что беспилотники были сбиты в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — написал Слюсарь.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате разрушений и пострадавших нет.

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