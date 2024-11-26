ПВО сбила два беспилотника в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила два беспилотника в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!»,— написал губернатор.

Ранее опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Курской области. Губернатор Алексей Смирнов призвал жителей региона быть бдительными.

Позднее система ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в пригороде Воронежа.