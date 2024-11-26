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02:29, 26 ноября 2024Россия

Беспилотник сбили в российском городе

Губернатор Гусев: ПВО и РЭБ сбили беспилотник в пригороде Воронежа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник в пригороде Воронежа. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Ранее Гусев сообщил, что пять украинских беспилотников атаковали предприятие, производящее гражданскую продукцию. На месте происшествия начался пожар, сотрудники были эвакуированы. Позднее глава региона уточнил, что пожарные ликвидировали возгорание.

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