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23:07, 19 ноября 2024Россия

Пожарные ликвидировали возгорание на атакованном БПЛА предприятии в Воронежской области

Гусев: пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Каменском районе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Каменском районе, которое было атаковано беспилотниками ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. С предприятия эвакуирован персонал. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется», — указал он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что вечером 19 ноября ПВО сбила три украинских беспилотника за один час. Так, были уничтожены дроны над территориями Брянской, Калужской и Воронежской областей.

Также Александр Гусев в соцсетях проинформировал, что пять беспилотных летательных аппаратов атаковали в Воронежской области предприятие, производящее гражданскую продукцию. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы,нНа предприятии произошло возгорание.

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