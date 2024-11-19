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22:06, 19 ноября 2024Россия

ПВО сбила три беспилотника за час

Минобороны: ПВО за час сбила три украинских беспилотника в трех регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотника за один час. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Минобороны России.

«19 ноября с 20:00 до 21:00 мск <...> Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Брянской, Калужской и Ростовской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее пять беспилотников атаковали в Ростовской области предприятие, производящее гражданскую продукцию, на объекте началось возгорание. Губернатор Александр Гусев отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, сотрудники эвакуированы.

Кроме того, в период с 19:00 до 20:00 система ПВО отразила еще одну атаку дронов. В результате два беспилотника сбили в Ростовской области, а еще один — в Курской.

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