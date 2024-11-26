Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Смирнов: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. Российские системы противовоздушной обороны сбили ракеты в Курской области.

В приграничных регионах России — Брянской, Белгородской и Курской областях — действует режим контртеррористической операции (КТО). В его условиях органы правопорядка могут досматривать граждан и автомобили, усиливать охрану отдельных объектов, контролировать связь и эвакуировать население.