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01:22, 26 ноября 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Смирнов: опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал губернатор.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по России при помощи ATACMS. Российские системы противовоздушной обороны сбили ракеты в Курской области.

В приграничных регионах России — Брянской, Белгородской и Курской областях — действует режим контртеррористической операции (КТО). В его условиях органы правопорядка могут досматривать граждан и автомобили, усиливать охрану отдельных объектов, контролировать связь и эвакуировать население.

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