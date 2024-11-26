Раненый боец СВО купил Porsche, наклеил на него знак «Вагнера» и устроил гонки с полицией

В Петербурге раненый боец СВО устроил гонки с полицией на Porsche с эмблемой ЧВК

В Санкт-Петербурге участник специальной военной операции (СВО) устроил гонки с полицией. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Мужчина отбывал отпуск после ранения. В это время он купил Porsche Cayenne. Затем военнослужащий наклеил на капот приобретенной им машины эмблему частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и начал кататься по городу.

Когда солдат на внедорожнике привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции, он проигнорировал их просьбу остановиться. В ходе завязавшейся погони мужчина устроил крупное ДТП. Когда его поймали, выяснилось, что боец был пьян.

Гарнизонный суд оштрафовал россиянина на 30 тысяч рублей. Помимо этого, он был привлечен к дисциплинарной ответственности. Мужчина признал свою вину в случившемся.

Ранее другой боец СВО попал в ДТП в Рязани. Его автомобиль, охваченный огнем, заметили у входа в городской парк. Спасти военнослужащего не удалось.