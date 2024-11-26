Раскрыта причина неудавшейся попытки продажи квартиры Ротару в Москве

Продюсер Лавров: квартира Ротару не продается из-за устаревшего ремонта

В московской квартире певицы Софии Ротару давно устарел ремонт, поэтому не удалось найти для нее нового владельца. Причину неудавшейся попытки продажи недвижимости раскрыл много работавший с артисткой концертный директор Сергей Лавров, пишет NEWS.ru.

«Cмысл не переписывать на сына эту квартиру. Если все равно продают. Она не продается не из-за того, что там Ротару. Мне кажется, там просто уже ремонт устарел с двухтысячных годов», — заявил продюсер.

Лавров также считает, что цена на жилье завышена. По его словам, за 65 миллионов рублей можно приобрести более престижную новую квартиру. «Лучше за такие деньги люди купят новостройку, с консьержем и огороженной территорией. Будет вообще все новое. А здесь ты должен купить за 60 миллионов старье. И потом еще вложить туда половину этой суммы за ремонт. И кому это надо? Дорого. Да, была бы дешевле, мне кажется, уже купили бы», — подчеркнул концертный директор.

Ранее стало известно, что Ротару переписала эту квартиру на своего сына Руслана Евдокименко. Предполагается, что таким образом получится привлечь покупателей, которые отказывались от приобретения объекта, узнав личность владелицы.