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15:35, 26 ноября 2024Экономика

София Ротару переписала подаренную Лужковым квартиру на сына

София Ротару переписала подаренную Лужковым квартиру в Москве на сына
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица София Ротару переписала элитную квартиру в центре Москвы, которую ей подарил бывший мэр города Юрий Лужков, на своего сына Руслана Евдокименко. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, таким образом артистка решила привлечь покупателей. Прежде от недвижимости отказывались, узнавая личность собственницы.

Ранее сообщалось, что трехкомнатную квартиру Ротару на Зоологической улице площадью 122 «квадрата» сняли с продажи. Ее выставили на продаже в сентябре 2024 года. Первоначальная стоимость составляла 70 миллионов рублей, однако затем цена была снижена до 65 миллионов.

В ноябре активисты общественного движения «Ветераны России» призвали конфисковать квартиру певицы в пользу государства. Они направили соответствующие письма в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

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