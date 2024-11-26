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09:26, 26 ноября 2024Путешествия

Раскрыты подробности об управлявших сгоревшим в Анталье SSJ-100 пилотах

Shot: посадку сгоревшего в Анталье SSJ-100 выполнял опытный пилот
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшим в Анталье 24 ноября, управляли командир воздушного судна и стажер. Новые подробности о происшествии раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, рейс из России в Турцию выполняли КВС Владимир Чернов и командир-стажер Андрей Прядкин. В кабине также находился второй пилот Дмитрий Подрубилин, который выполнял роль наблюдателя.

Отмечается, что посадку лайнера вел Чернов, его описывают как опытного сотрудника.

При этом ранее одной из версий ЧП назвали именно ошибку пилота. Предположительно, 50-летний командир воздушного судна не успел отреагировать на сдвиг самолета ветром и посадить его по инструкции. Однако расследование продолжается, и официальная версия событий еще не объявлена.

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