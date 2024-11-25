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15:15, 25 ноября 2024Путешествия

Названа возможная причина возгорания Superjet 100 в Анталье

Shot: причиной возгорания Superjet 100 в Анталье могла стать ошибка пилота
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Shot

Возможной причиной возгорания Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в Анталье могла стать ошибка пилота. Такую версию назвал Telegram-канал Shot.

Уточняется, что эту причину рассматривают в качестве основной. По информации источника, сильный ветер сдвинул самолет, однако 50-летний командир воздушного судна Владимир Ч. не успел среагировать и посадить лайнер по инструкции. Воздушное судно долго кружило над авиагаванью, не учитывая скорости порывистого ветра.

При этом в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили ТАСС, что причиной пожара мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи поздно вечером 24 ноября. После этого один из двигателей загорелся, а пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным трапам.

Представители перевозчика заявили, что ЧП произошло из-за сильного ветра. При этом известно, что у этого самолета и раньше возникали технические проблемы, в том числе отказ двигателя.

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