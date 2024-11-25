Загоревшийся в Анталье Superjet 100 четыре раза за полтора года прерывал взлет

Shot: загоревшийся в Анталье SSJ-100 четыре раза за полтора года прерывал взлет

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут», загоревшийся в турецкой Анталье, четыре раза за последние полтора года прерывал взлет и возвращался на стоянку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 21 сентября 2023 года в кабине пилотов сработала система индикации состояния двигателя и оповещения экипажа, после чего взлет был прерван в 100 метрах от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта Псков. 26 сентября 2023 года вылет из аэропорта в Минеральных Водах пришлось отложить из-за некорректной работы двигателя.

Другие два случая возврата на стоянку были в декабре 2023 года в Сочи и в сентябре 2024 года в Минеральных Водах. Как пишет источник, у SSJ-100 возникали и другие проблемы. Так, 20 июня 2023 года у самолета отказал правый двигатель, когда он летел без пассажиров из Алма-Аты в Минеральные Воды, а 9 мая 2024 года во время полета из Санкт-Петербурга в Калугу экипаж сообщил об отказе правого генератора — из-за этого лайнеру пришлось уйти на запасной аэродром — Внуково.

По данным Telegram-канала, лайнер с названием «Волга» в последний раз проходил проверку 26 дней назад, после экстренной посадки во Внуково, когда у воздушного судна повредились створки шасси. Никаких дефектов специалисты не выявили.

24 ноября у SSJ-100 «Азимута» возник пожар в одном из двигателей во время посадки в турецкой Анталье. Позднее стало известно, что самолет загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра.

