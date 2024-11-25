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11:07, 25 ноября 2024Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело после возгорания самолета в Турции

СК возбудил дело после возгорания самолета SSJ-100 в аэропорту Антальи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Загоревшийся в Анталье Superjet 100 четыре раза за полтора года прерывал взлет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Российские следователи возбудили уголовное дело после возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту турецкой Антальи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование ведется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, 24 ноября в международном аэропорту города Антальи в Турции во время посадки самолета, прибывшего из Сочи, произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительный размер ущерба оценивается, как минимум, в один миллион рублей.

Следователи провели осмотр в аэропорту Сочи, откуда вылетел самолет, там изъята документация. Также в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, выясняются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее 25 ноября стало известно, что самолет авиакомпании «Азимут» четыре раза за последние полтора года прерывал взлет и возвращался на стоянку. В аэропорту Антальи самолет загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра.

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