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04:17, 26 ноября 2024Ценности

Рекламные фото Ким Кардашьян в нижнем белье и с крестом на шее вызвали гнев общественности

Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская телезвезда поделилась рекламными снимками новой коллекции нижнего белья итальянского модного дома Dolce & Gabbana и бренда Skims, основательницей которого она является, и вызвала гнев общественности. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных фото 44-летняя предпринимательница предстала в бюстгальтере, трусах, кружевных колготках и шортах-боксерах, которые приспустила с бедер. Кроме того, она позировала с розарием на шее, украшенным подвеской в виде креста, и распущенными волосами.

Пользователи сети удивились фотосессии знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Почему она всегда надевает крест, когда снимается полуголой?», «Розарий — это не украшение», «Ничего святого в тебе нет», «Не могла ли ты сделать что-то полезное? Есть ли у тебя другие таланты, кроме оголения тела и игнорирования своих детей?», «Еще один день, в котором Ким показывает свои трусы», «Носить крест в полуголом виде. Ты так любишь издеваться над религией», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян подверглась критике в сети из-за выхода в свет с украшением принцессы Дианы.

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