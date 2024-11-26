Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:40, 26 ноября 2024Культура

Режиссер Кустурица назвал себя русским

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хочет получить гражданство России
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что уже считает себя русским, но готов получить гражданство РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Москва-24».

На вопрос корреспондента телеканала, не хочет ли Кустурица получить российский паспорт, он сообщил, что готовится стать россиянином официально.

«Буду получать гражданство. Но я уже россиянин. А для чего нужен мне паспорт, увидим, когда буду снимать здесь фильмы», — сказал Кустурица.

Постановщик также отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают в области культуры, хотя жители обеих стран очень близки по духу и взглядам.

Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица приедет в Москву снимать фильм по Достоевскому.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Блинкен выразил надежду на поддержку Украины при Трампе

      Известная российская актриса рассказала о делающей уборку в ее квартире матери

      Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии

      Раскрыты детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

      Умер автор культовых голливудских комедий

      ВСУ попытались добить сдавшегося британского наемника

      США заявили о завершении процесса выделения 50 миллиардов долларов Киеву из активов РФ

      В США заявили о влиянии Китая на отношения КНДР с Россией

      Украину предостерегли от нарушения конвенции о противопехотных минах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше