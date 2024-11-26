Режиссер Кустурица назвал себя русским

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хочет получить гражданство России

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что уже считает себя русским, но готов получить гражданство РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Москва-24».

На вопрос корреспондента телеканала, не хочет ли Кустурица получить российский паспорт, он сообщил, что готовится стать россиянином официально.

«Буду получать гражданство. Но я уже россиянин. А для чего нужен мне паспорт, увидим, когда буду снимать здесь фильмы», — сказал Кустурица.

Постановщик также отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают в области культуры, хотя жители обеих стран очень близки по духу и взглядам.

Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица приедет в Москву снимать фильм по Достоевскому.