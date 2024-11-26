Россия выразила надежду на провал цветной революции в Грузии

Нарышкин: Россия надеется на провал цветной революции в Грузии

Россия надеется, что планы Запада по созданию в Грузии цветной революции провалятся. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, сегодня Тбилиси сталкивается с очередной попыткой государственного переворота. Он выразил надежду, что она провалится, «как раньше провалились западные наглые потуги расшатать Белоруссию и Казахстан». Нарышкин добавил, что если раньше власти Грузии симпатизировали Западу, то сейчас они осознали пагубность этой ориентации.

«Правящая партия "Грузинская мечта" отдалилась от ультралиберальной повестки и встала на защиту национальных интересов, традиций и ценностей грузинского общества. Но Запад никогда так просто не отпускает своих жертв», — сказал Нарышкин.

Он также отметил, что сократив связи с постсоветским ареалом в обмен на обещания евроинтеграции, Грузия во многом лишила себя стратегической глубины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад вмешивается в выборы в Грузии, но сам обвиняет в этом Россию. Она добавила, что «грузины сами разберутся, кто представляет реальную угрозу».