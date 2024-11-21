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11:02, 21 ноября 2024Бывший СССР

МИД России обвинил Запад во вмешательстве в выборы в Грузии

Захарова: Запад вмешивается в выборы в Грузии, но обвиняет в этом Россию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Запад вмешивается в выборы в Грузии, но сам обвиняет в этом Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, Россия не вмешивается в дела других стран, но ей небезразлично, что происходит у ее границ. Она добавила, что Запад пытается скрыть свое вмешательство во внутреннюю политику в Грузии, обвиняя в этом Москву. Захарова высказала уверенность в том, что «грузины сами разберутся, кто представляет реальную угрозу». При этом, по ее словам, грузинский народ на парламентских выборах высказался в пользу стабильности и традиционных ценностей.

Ранее Захарова заявила, что новый «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского нужен для сохранения его власти. Она добавила, что украинские власти готовы к дальнейшему «закручиванию гаек» в стране, и выразила уверенность, что именно на это будет направлена дальнейшая политика президента.

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