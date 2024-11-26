Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Депутат Гаврилов: при рефинансировании кредитов можно столкнуться с мошенниками

Россияне могут столкнуться с мошенниками при попытке рефинансирования кредитов. О новом способе обмана предупредил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, его цитирует РИА Новости.

Сейчас на российском рынке работает множество недобросовестных компаний-посредников, которые обещают помощь в объединении кредитов, а после исчезают с предоплатой или предлагают невыгодные условия, маскируя их сложными схемами расчетов, пояснил депутат.

Кроме того, при рефинансировании займов есть вероятность, что объединение кредитов может оказаться финансово невыгодным.

«Несмотря на то что ежемесячный платеж может уменьшиться, общая сумма переплаты часто существенно возрастает из-за увеличения срока кредитования. Особенно это актуально, если разница в процентных ставках между текущими кредитами и новым кредитом невелика — менее двух процентных пунктов», — добавил Гаврилов.

Ранее директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский заявил, что одним из самых популярных сценариев мошенничества в 2024 году стал взлом аккаунта на портале «Госуслуги» (по такой схеме обмана происходит около 40 процентов мошеннических практик). Немного уступают в популярности схема Fake Boss (сообщение якобы от имени руководителя) и звонок якобы от силовых ведомств или представителя Центробанка России.