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16:53, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

Врач Мясников заявил, что лекарства от гипертонии провоцируют развитие подагры
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности приема одной популярной группы препаратов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что лекарства от гипертонии провоцируют развитие подагры — расстройства обмена веществ, которое проявляется накоплением мочевой кислоты в организме и формированием отложений (уратов) этого вещества в суставах и почках. «Классические мочегонные вызывают подагру. В состав таблеток для гипертоников так или иначе входят мочегонные», — объяснил специалист. При этом, как отметил врач, сама гипертония также является фактором риска для развития подагры.

Специалист рекомендовал гипертоникам при подагре принимать ингибиторы кальциевых каналов. «Такие препараты, как ингибиторы кальциевых каналов — нифедипин, амлодипин, верапамил, дилтиазем, — снижают уровень мочевой кислоты. Ими надо лечить гипертоников», — заключил медик.

Ранее Мясников рассказал, что прием антидепрессантов также провоцирует развитие гипертонии. Медик рассказал, что антидепрессанты входят в список лекарственных препаратов, которые не рекомендуются к приему гипертоникам.

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