Россиянам назвали лучшее время для покупки живой новогодней елки

Садовод Воронова: лучше всего покупать живую ель за пару дней до Нового года

Живую новогоднюю елку лучше всего покупать за пару дней до праздника. Оптимальное время для приобретения праздничного дерева назвала россиянам эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, натуральные ели плохо переносят отопление и сухой воздух в домах. «Если ель будет стоять в городской квартире, лучше купить ее за несколько дней до праздника, чтобы она максимально сохранилась», — пояснила Воронова.

Размещать дерево эксперт посоветовала в центре комнаты или у стены, рядом с которой нет батареи или обогревателя. «Срубленную ель нужно поставить на специальную подставку с емкостью для воды. Воду нужно периодически подливать, а само дерево — опрыскивать два раза в день. При этом важно учесть, чтобы игрушки и гирлянды были безопасными для попадания на них воды», — рассказала Воронова. В таких условиях елка простоит до месяца.

Ранее россиян предостерегли от покупки токсичных искусственных новогодних елок. Самым опасным материалом считается поливинилхлорид. Такие деревья обычно выглядят неряшливо и имеют сильный неприятный запах, который долго не выветривается.