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17:54, 26 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали лучшее время для покупки живой новогодней елки

Садовод Воронова: лучше всего покупать живую ель за пару дней до Нового года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Живую новогоднюю елку лучше всего покупать за пару дней до праздника. Оптимальное время для приобретения праздничного дерева назвала россиянам эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, натуральные ели плохо переносят отопление и сухой воздух в домах. «Если ель будет стоять в городской квартире, лучше купить ее за несколько дней до праздника, чтобы она максимально сохранилась», — пояснила Воронова.

Размещать дерево эксперт посоветовала в центре комнаты или у стены, рядом с которой нет батареи или обогревателя. «Срубленную ель нужно поставить на специальную подставку с емкостью для воды. Воду нужно периодически подливать, а само дерево — опрыскивать два раза в день. При этом важно учесть, чтобы игрушки и гирлянды были безопасными для попадания на них воды», — рассказала Воронова. В таких условиях елка простоит до месяца.

Ранее россиян предостерегли от покупки токсичных искусственных новогодних елок. Самым опасным материалом считается поливинилхлорид. Такие деревья обычно выглядят неряшливо и имеют сильный неприятный запах, который долго не выветривается.

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