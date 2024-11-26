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13:11, 26 ноября 2024Россия

Россиянин получил выплаты за участие в СВО и исчез

59.RU: житель Перми получил выплаты за участие в СВО и исчез
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянин подписал контракт с Минобороны, получил выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и исчез. Об этом пишет 59.RU.

Как пишет издание, жителя Перми призвали для срочной службы в армию. Служба проходила в воинской части в Чите, по ее завершении он решил заключить контракт с Вооруженными силами России (ВС РФ) и отправиться на СВО.

«Летом у него закончилась служба, но он добровольно подписал контракт, чтобы пойти на СВО. После этого он получил выплаты, взял отпуск и отправился домой. Но не вернулся — в назначенный день в военной части он не появился», — рассказал командир взвода.

По его информации, солдат отметился в военкомате Перми еще 6 ноября, но на самолет так и не сел. В военной части отметили, что конфликтов с сослуживцами у исчезнувшего не было.

«Или что-то произошло, или он дезертировал (...) Если он действительно решил скрыться, то время работает против него», — предположил собеседник издания.

Ранее военный из Дагестана вернулся с передовой, собирался жениться и исчез. Как рассказал близкий друг бойца, тот якобы сомневался, что готов жениться на девушке, которую практически не знает.

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