Россиянин случайно сжег пять автомобилей на парковке и попал на видео

В Краснодаре пьяный водитель случайно сжег пять автомобилей и попал на видео

В Краснодаре водитель случайно сжег пять автомобилей на парковке многоэтажки и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

На выложенных кадрах видно, как автомобиль на большой скорости едет по двору, сталкивается с препятствием и переворачивается, после чего из транспортного средства начинает валить дым. На следующем видео машина — как и припаркованные рядом авто — уже охвачена огнем.

По информации издания, водитель машины, из-за которой вспыхнул пожар, был пьян. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее сообщалось, что россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла.