Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 5 ноября 2024Россия

Россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла

Житель Химок решил прогреть машину во дворе и сжег ее дотла
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МК Московская область»

Житель подмосковных Химок решил прогреть машину во дворе и сжег ее дотла. Об этом сообщает MK.RU.

По данным российского издания, владелец ненадолго оставил легковушку, чтобы та успела прогреться перед дорогой. В этот момент внезапно начался пожар.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. Сотрудники экстренных служб прибыли к месту инцидента, им предстоит выяснить точную причину возгорания.

До этого сообщалось, что мужчина выехал из салона на новой машине и влетел в грузовик на Планерной улице на северо-западе Москвы. Пострадавшего водителя доставили в больницу.

Еще раньше в районе станции МЦД «Матвеевская» на западе Москвы столкнулись семь автомобилей. Тогда пострадал один человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские ноутбуки впервые обогнали американские по продажам. С чем это связано?

      В ДНР оценили заявления Киева о призыве женщин в ВСУ

      В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» нашли картельный сговор

      Маленькая победа в лотерее помогла мужчине выиграть 4,8 миллиона рублей

      У российского туриста случился приступ в горах

      Германия получила часть компенсационных выплат от «Газпрома»

      Россиянин поссорился с супругой в общежитии и поджег ее

      Освобожденный из цыганского рабства участник СВО вернулся в зону боевых действий

      Похитители имущества Минобороны причастны к еще одному хищению на 700 миллионов рублей

      Россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше