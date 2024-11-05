Россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла

Житель Химок решил прогреть машину во дворе и сжег ее дотла

Житель подмосковных Химок решил прогреть машину во дворе и сжег ее дотла. Об этом сообщает MK.RU.

По данным российского издания, владелец ненадолго оставил легковушку, чтобы та успела прогреться перед дорогой. В этот момент внезапно начался пожар.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. Сотрудники экстренных служб прибыли к месту инцидента, им предстоит выяснить точную причину возгорания.

До этого сообщалось, что мужчина выехал из салона на новой машине и влетел в грузовик на Планерной улице на северо-западе Москвы. Пострадавшего водителя доставили в больницу.

Еще раньше в районе станции МЦД «Матвеевская» на западе Москвы столкнулись семь автомобилей. Тогда пострадал один человек.