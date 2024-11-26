Россиянка бросила тело младенца в наливайке и попала на видео

Жительница Таганрога бросила тело сына в городской наливайке и попала на видео

Жительница Таганрога бросила тело сына и его еще живого брата в городской наливайке и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видно, как прохожий помогает заплаканной женщине занести детские переноски с младенцами в магазин, после чего она уходит. Затем в наливайку приходит отец детей и обнаруживает, что один из сыновей уже не подает признаков жизни.

По информации издания, россиянка могла избить детей во время празднования своего дня рождения.

Известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.