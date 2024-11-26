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13:47, 26 ноября 2024Путешествия

Россиянка надышалась газами на горячем источнике в Индии и не выжила

TOI: россиянку нашли бездыханной в горячем источнике в Уттаракханде
Алина Черненко

Фото: Deepak Malik / Globallookpress.com

Россиянку нашли бездыханной в горячем источнике в индийском штате Уттаракханд. Подробностями истории поделилось местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что 45-летняя Татьяна Л. регулярно посещала это место и медитировала там во время своего месячного пребывания в Индии с друзьями. Предварительное расследование показало, что в последний раз россиянка пришла к источнику одна в субботу, 23 ноября.

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Утром в воскресенье, 24 ноября, местные жители увидели тело иностранки, плавающее в источнике, и сообщили об этом в полицию. Стражи правопорядка подозревают, она надышалась вредными природными газами и не выжила.

По словам местных жителей, людям не стоит находиться в источниках дольше 15-20 минут. «Они часто теряют сознание, если не следуют инструкциям, и их приходится спасать другим, вытаскивая из источника. Есть подозрения, что Татьяна проигнорировала этот совет», — отметили полицейские.

В сентябре американская туристка провалилась под землю в парке в США во время прогулки у гейзеров. Женщина упала под тонкую геотермальную корку и угодила прямо в кипящую воду.

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