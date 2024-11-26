Россиянка описала протесты в Грузии фразой «была поражена, что никого не арестовывали»

Российская туристка побывала в Тбилиси и описала начавшиеся там протесты фразой «была поражена, что никого не арестовывали». Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Жительница Москвы Зарина рассказала, что находилась в Грузии в середине ноября, когда в стране уже происходили протестные акции. «Меня это не пугало, поскольку беспорядков не было, — пояснила она. — Поэтому я спокойно гуляла по улицам даже в те дни, когда они проходили».

По словам девушки, только однажды она застряла в пробке в такси из-за митингующих. Водитель жаловался на перекрытые дороги, и россиянке пришло добираться до места назначения пешком по центральной улице Руставели.

Как раз тогда туристка увидела собравшихся на акцию протеста демонстрантов. Они пели гимн Грузии, полиция окружила толпу и молча следила за порядком.

«Никого не арестовывали, все чувствовали себя спокойно, — подчеркнула Зарина. — Я была поражена, что такое вообще возможно. Ведь во многих странах протесты разгоняются в первые же часы, а тут люди просто высказывали свое мнение и не боялись».

Ранее находящихся в Грузии россиян призвали воздержаться от посещения людных мест. Российские дипломаты подчеркнули, что нынешнее политическое противостояние в стране не представляет какой-либо непосредственной опасности для туристов из России.

