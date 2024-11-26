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08:40, 26 ноября 2024Россия

Россиянка родила и оставила младенца в мусоре

В Челябинской области девушка родила и оставила младенца в мусоре
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пласте Челябинской области девушка родила и оставила младенца в мусоре, пишет URA.RU.

«Непонятно, зачем она это сделала. То ли испугалась, то ли еще что», — обозначил источник издания.

Как сообщает 74.ru, девушка жила в общежитии Учебного городка, родила самостоятельно, не обращаясь к медикам, после чего отнесла новорожденную девочку на мусорную площадку и оставила там. По данным издания, спасти новорожденную не удалось.

После родов россиянка стала фигуранткой уголовного дела.

Ранее жительница Московской области родила ребенка в туалете квартиры и оставила его в унитазе. Дыхательные пути новорожденной оказались закрыты водой, она не выжила.

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