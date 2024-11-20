Россиянка родила ребенка в туалете квартиры и оставила его в унитазе

СК обвинил в убийстве жительницу Ивантеевки, оставившую новорожденного в унитазе

Следователи предъявили обвинение в расправе 37-летней жительнице Ивантеевки, которая родила ребенка в туалете квартиры и оставила его внутри унитаза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Женщине вменяют статьи 106 («Убийство матерью новорожденного ребёнка») УК РФ. Ее уже допросили в рамках расследования дела.

По версии следствия, все произошло днем 20 октября. Обвиняемая, находясь в туалете квартиры, родила девочку, а затем оставила ее в унитазе. Дыхательные пути новорожденной оказались закрыты водой, она не выжила.

Ранее в Новосибирске осудили женщину, которая пыталась расправиться с новорожденным сыном.