Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 8 ноября 2024Силовые структуры

Суд приговорил россиянку к шести годам за попытку расправы над новорожденным

В Новосибирске осудили женщину за покушение на убийство новорожденного
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pxhere

В Новосибирске осудили женщину, которая пыталась расправиться с новорожденным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Ей предъявлено обвинение по статьям 30 и 105 УК РФ. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

По данным следствия, 16 февраля около 16 часов в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома в Железнодорожном районе города был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь.

Следователи совместно с полицейскими оперативно установили личность и задержали мать мальчика. Она не хотела заниматься воспитанием ребенка, поэтому родила его дома, а затем вынесла и оставила в мусорном баке, после чего скрылась.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Московской области за попытку расправы над женой.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

      Стало известно об ожидании схлопывания фланга ВСУ у Курахово

      Москвичам пообещали аномальные выходные

      Суд приговорил россиянку к шести годам за попытку расправы над новорожденным

      Трамп на выборах достиг исторического достижения в одном штате

      Трамп рассказал подробности разговора с Байденом и Харрис после победы

      Росгвардейцы нашли тайник с ракетами для ПВО и боеприпасами ВСУ

      Трамп высказался о своем обещании о массовой депортации

      Ирина Шейк обнажила ягодицы в новой фотосессии

      Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше