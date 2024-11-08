Суд приговорил россиянку к шести годам за попытку расправы над новорожденным

В Новосибирске осудили женщину за покушение на убийство новорожденного

В Новосибирске осудили женщину, которая пыталась расправиться с новорожденным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Ей предъявлено обвинение по статьям 30 и 105 УК РФ. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

По данным следствия, 16 февраля около 16 часов в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома в Железнодорожном районе города был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь.

Следователи совместно с полицейскими оперативно установили личность и задержали мать мальчика. Она не хотела заниматься воспитанием ребенка, поэтому родила его дома, а затем вынесла и оставила в мусорном баке, после чего скрылась.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Московской области за попытку расправы над женой.